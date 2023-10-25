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İzmir'de esrarengiz ölüm: Denizden ayağına bidon bağlı ceset çıktı - Son Dakika

İzmir'de esrarengiz ölüm: Denizden ayağına bidon bağlı ceset çıktı

Son Güncelleme: 25.10.2023 01:02

İzmir'in Konak ilçesinde denizden, ayağına su dolu bidon bağlı erkek cesedi çıktı. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.

İzmir'in Konak ilçesinde denizden, ayağına su dolu bidon bağlı erkek cesedi çıktı. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Olay saat 23.00 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Karataş Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deniz üstünde hareketsiz halde bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDEN BİR ERKEĞE AİT

Su üzerinde hareketsiz duran kişi, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından alınarak kıyıya çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, sudan çıkartılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kimliği belirsiz erkek cesedi, olay yerinde savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SOL AYAĞINA 2 ADET 10 LİTRELİK BİDON BAĞLI

Üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilen cesedin 25-30 yaşlarında olduğu belirlenirken, hayatını kaybeden kişinin sol ayak bileğinde ip ile bağlı, içerisinde su dolu 2 adet 10 litrelik bidon bağlı olduğu tespit edildi. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu konusu polis ekipleri tarafından araştırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Karataş, İntihar, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de esrarengiz ölüm: Denizden ayağına bidon bağlı ceset çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de esrarengiz ölüm: Denizden ayağına bidon bağlı ceset çıktı - Son Dakika
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