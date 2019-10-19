Son Dakika Haberleri: İzmir'de sis etkili oldu
Son Dakika Güncel İzmir'de sis etkili oldu

İzmir'de sis etkili oldu

50 dakika önce

İzmir'de sis etkili olduSis İzmir'de sabah saatlerinde başlayarak gün boyu etkili oldu.

İzmir'de sis etkili oldu

Sis İzmir'de sabah saatlerinde başlayarak gün boyu etkili oldu. Şehrin simge yapıları, sis bulutlarının arasında adeta kayboldu.

Sabah saatlerinden itibaren başlayan sis, gün boyu İzmir'i etkisini altına aldı. Hava sıcaklığının 25 dereceye kadar çıktığı kentin yüksek noktalarında sis etkili oldu. Sis sebebiyle şehrin simge yapıları görülmekte bir hayli güçlük çekildiği gözlendi. Konak'taki vatandaşlar çıplak gözle Kadifekale'yi görmekte zorlandı. Bazı kesimlerde görüş mesafesi 10 - 15 metreye kadar düştü. Deniz ulaşımında ise herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

İzmir'de sis etkili oldu

Sabah, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 05:23 Kaynak: DHA
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