İzmir'de sis etkili oldu

Sis İzmir'de sabah saatlerinde başlayarak gün boyu etkili oldu. Şehrin simge yapıları, sis bulutlarının arasında adeta kayboldu.

Sabah saatlerinden itibaren başlayan sis, gün boyu İzmir'i etkisini altına aldı. Hava sıcaklığının 25 dereceye kadar çıktığı kentin yüksek noktalarında sis etkili oldu. Sis sebebiyle şehrin simge yapıları görülmekte bir hayli güçlük çekildiği gözlendi. Konak'taki vatandaşlar çıplak gözle Kadifekale'yi görmekte zorlandı. Bazı kesimlerde görüş mesafesi 10 - 15 metreye kadar düştü. Deniz ulaşımında ise herhangi bir aksaklık yaşanmadı.