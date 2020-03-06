İZMİR'DE SİS ETKİLİ OLDU - Son Dakika

İZMİR'in Torbalı, Menderes, Gaziemir ve Karabağlar ilçelerinde sis etkili oldu.

Kent genelinde dün etkili olan sağanak yağışın ardından bugün sabah saatlerinde Torbalı, Menderes, Gaziemir ve Karabağlar ilçelerinde sis görüldü. Görüş mesafesinin 10-15 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler zor anlar yaşarken, deniz ulaşımında ise herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sisten görüntü

-Araçlardan görüntü

-Genel görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,