İZMİR'DE SİS ETKİLİ OLDU - Son Dakika
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İZMİR'DE SİS ETKİLİ OLDU

29 dakika önce

İZMİR'in Torbalı, Menderes, Gaziemir ve Karabağlar ilçelerinde sis etkili oldu.

İZMİR'DE SİS ETKİLİ OLDU, System.String[]

İZMİR'in Torbalı, Menderes, Gaziemir ve Karabağlar ilçelerinde sis etkili oldu.

Kent genelinde dün etkili olan sağanak yağışın ardından bugün sabah saatlerinde Torbalı, Menderes, Gaziemir ve Karabağlar ilçelerinde sis görüldü. Görüş mesafesinin 10-15 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler zor anlar yaşarken, deniz ulaşımında ise herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sisten görüntü

-Araçlardan görüntü

-Genel görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,


Karabağlar, Gaziemir, Menderes, Torbalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 07:55 Kaynak: DHA
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