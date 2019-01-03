Son Dakika Haberleri: İzmir'de Sis Hava Ulaşımını Olumsuz Etkiledi

İzmir'de Sis Hava Ulaşımını Olumsuz Etkiledi

47 dakika önce

İZMİR'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle hava ulaşımı 08.00 ile 11.00 saatleri arasında yapılamadı.

İzmir'de Sis Hava Ulaşımını Olumsuz Etkiledi, System.String[]
İZMİR'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle hava ulaşımı 08.00 ile 11.00 saatleri arasında yapılamadı. Sisin dağılmasının ardından uçuşlar normale döndü.

İzmir'de sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na 08.00 ile 11.00 saatleri arasında uçaklar iniş yapamadı. Havadaki uçaklar, başka havalimanına yönlendirildi. Özellikle sabah saatlerinde pistte görüşün 50 metreye kadar düştüğü belirtildi. Havalimanından uçaklar gecikmeli olarak kalkarken, yolcular da salonlarda sisin dağılmasını bekledi. Görüş açısının uçuşa elverişli hale gelmesinin ardından saat 11.00'de uçuşların normale döndüğü açıklandı.

Öte yandan, kent merkezi ve özellikle Gaziemir ilçesinde etkili olan sis hava trafiğinin yanı sıra karayolunda da ulaşımı etkiledi. Görüş mesafesinin düştüğü yollarda sürücüler, hızlarını azaltarak yaşanabilecek kazalara karşı önlem aldı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:41 Kaynak: DHA

Adnan Menderes Havalimanı, Sabah, İzmir, Güncel
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