İZMİR'DE SİSLİ HAVA ETKİLİ OLDU - Son Dakika

İZMİR'de iç kesimlerde etkili olan sis, kıyı kesimlerde ise pus nedeniyle bugün adeta beyaz bir örtüyle kaplandı. Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sisin etkisinin yağış olana kadar artacağı bildirildi.

İzmir'de sabah saatlerinden itibaren parçalı bulutlu, sisli hava etkili oldu. Sise bağlı olarak kent genelinde görüş mesafesi 100 metrenin altına düştü. Sis nedeniyle otomobil sürücüleri hızlarını düşürerek ilerledi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, iç kesimlerde sis, kıyı kesimlerde pusun etki gösterdiğini belirtip, sisli havanın yüksek basıncın etkisiyle oluştuğu bildirildi. Öte yandan açıklamada, sisin etkisinin yağışa kadar artacağı ifade edildi. Açıklamada, ayrıca hava durumunun mevsim normallerinde seyrettiği, yakın zamanda bir yağış beklentisinin olmadığı belirtildi.