İzmir'de sitenin istinat duvarı çöktü: 20 araçta hasar var (2) - Son Dakika

İzmir'de sitenin istinat duvarı çöktü: 20 araçta hasar var (2)

14.12.2020 11:36
İzmir'de sitenin istinat duvarı çöktü: 20 araçta hasar var (2), System.String[]

'DEPREM OLDU ZANNETTİK'İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle İzmir'in Buca ilçesinde iki site arasındaki istinat duvarının çökmesi sonucu enkaz altında kalan ve hasar gören araçlar çekiciyle çıkarıldı.

'DEPREM OLDU ZANNETTİK'

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle İzmir'in Buca ilçesinde iki site arasındaki istinat duvarının çökmesi sonucu enkaz altında kalan ve hasar gören araçlar çekiciyle çıkarıldı. Araçları hasa gören vatandaşlar, sabaha kadar otomobillerinin başında bekledi.

Çöken istinat duvarının altında hem motoru hem otomobili hasar gören Hakan Yalçın, "Deprem korkumuz zaten vardı. Akşam saatlerinde inanılmaz bir gürültü koptu. Yine deprem oldu zannettik. Böyle bir şeyle karşılaşacağımız aklımıza gelmedi. Birkaç gündür İzmir yoğun yağış aldı. İki siteyi bölen istinat duvarı çöktü. Allahtan can kaybımız yok ama hasarımız çok fazla. Dilerim bu olay doğal afet olarak kabul edilir. Hem aracım hem de motorum bu olayda zarar gördü şu an ikisi de kullanılmayacak halde. Gece saatlerinde biraz daha çökme olunca hasarımız büyüdü. Sabaha kadar hiç uyumadık. Araçların başındaydık. Üzgünüz. Çıkacak sonucu bekliyoruz inşallah doğal afet olarak kabul edilir ve masraflarımız karşılanır" dedi.Aracı zarar gören vatandaşlardan Semih Üstün, "Gürültüyü duyunca hemen aşağı indik. O sırada birkaç çocuk aşağıdaymış neyse ki onlara bir şey olmadı. Benim de otomobilim kullanılamaz hale geldi. Ön tarafı duvar altında kaldı. Hepimiz çok korktuk" diye konuştu.

Hande NAYMAN/ İZMİR,

İzmir'de sitenin istinat duvarı çöktü: 20 araçta hasar var (2)
İzmir'de sitenin istinat duvarı çöktü: 20 araçta hasar var (2)
İzmir'de sitenin istinat duvarı çöktü: 20 araçta hasar var (2)
İzmir'de sitenin istinat duvarı çöktü: 20 araçta hasar var (2)
İzmir'de sitenin istinat duvarı çöktü: 20 araçta hasar var (2)
İzmir'de sitenin istinat duvarı çöktü: 20 araçta hasar var (2)
İzmir'de sitenin istinat duvarı çöktü: 20 araçta hasar var (2)

Deprem, İzmir, Buca, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de sitenin istinat duvarı çöktü: 20 araçta hasar var (2) - Son Dakika


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