Son dakika haber... İZMİR'DE SİVİL POLİSLER YOLCU GİBİ TAKSİLERE BİNİP, 18 ŞOFÖRE CEZA KESTİ - Son Dakika

Gizemi aylar sonra çözüldü! Bir grup var ki koronavirüs onları hiç etkilemiyor

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın taksilere yönelik denetimlerinin artırılması konusunda 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, İzmir'de de kontroller sıklaştırıldı. Sivil trafik polisleri müşteri gibi taksilere binerek uygulama yaptı. Kurallara uymayan 18 taksi şoförüne cezai işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığı'nın geçen Salı günü 81 ilin valiliğine gönderdiği 'Taksi Denetimleri Genelgesi' kapsamında, taksilere yönelik denetimlerin artırılması, şehirlerarası otobüslerdeki gibi taksilerde de sivil personelle kontroller yapılması ve kısa mesafe gibi çeşitli sebepler öne sürerek vatandaşları araçlarına almayan ve bu tutumlarında ısrar eden şoförlerin taksilerinin trafikten men edilmesi gerektiği belirtildi. Bu kapsamda, ülke genelinde başlayan denetimler İzmir'de de sürdürüldü. İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, hem müşteri gibi taksilere binerek hem de şehrin çeşitli noktalarına kurulan kontrol noktalarında uygulama yaptı. Denetimler kapsamında, emniyet kemeri takmayan 14, seyahat sırasında cep telefonuyla görüşme yapan 3 ve dönüş ihlali yapan 1 taksi şoförüne olmak üzere toplamda 18 şoföre 2 bin 592 lira cezai işlem uygulandı.

TAKSİLERE SİVİ PERSONEL BİNDİRİLDİ

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Ekipler Amiri Ahmet Yaykın, son 2 gündür denetimlerin bugüne kadar olduğundan artarak devam ettiğini belirterek, "İçişleri Bakanlığımızdan bu konuyla ilgili bir talimat yazısı geldi. Taksilerin içine sivil personel bindirmek suretiyle birtakım kontroller yaptık. Nelere bakıyoruz? Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen emniyet kemeri takmamak, cep telefonu kullanmak, bunların yanında kısa mesafe gidecek yolcuyu almamak, taksimetreyi açmamak, trafiğin yoğun olduğu yerlere girmemek ve koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında maske takmamak gibi ihlaller tespit edildiğinde gerekli işlemleri yapıyoruz" dedi.

TAKSİCİLER DENETİMDEN MEMNUN

Taksi şoförlerinden Hasan Yıldırım, "Denetimlerden memnunuz. Biz burada halka hizmet veriyoruz, kısa mesafeli yolcu almamak gibi bir şey yapmamız söz konusu olamaz, en azından bizim çevremizde böyle kişiler yok" dedi. Bir diğer şoför Sabri Çelik de, kendisine emniyet kemeri takmadığı için ceza kesildiğini ancak denetim yapılmasını olumlu karşıladığını dile getirdi.