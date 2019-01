İzmir'de Siyah Alaca Cinsi İnek, Dördüz Buzağı Doğurdu

İZMİR'in Bergama ilçesinde, Siyah Alaca cinsi Nazlı ismindeki inek, eşine az rastlanır bir gebelikle 4 buzağı dünyaya getirdi.Bergama'nın kırsal Alhatlı Mahallesi'nde oturan 30 yıllık hayvan üreticisi Bayram Ali Çakır 'ın Siyah Alaca cinsi Nazlı ismindeki süt ineği, Veteriner Hekim Hüseyin Kemer 'in uyguladığı suni tohumlama yöntemiyle hamile kaldı. Hüseyin Kemer gebeliğin son ayında ineğin birden fazla doğum yapacağını belirleyerek, ineğin daha dikkatli bir bakıma alınmasını inek sahibi Bayram Ali Çakır'a iletti. Bayram Ali Çakır, ineğine her gün pekmez ve takviye yem desteği verdi. 2 Ocak 2019'da ineğin doğum sancıları başlayınca da Veteriner Hekim Hüseyin Kemer'e haber verdi. Nazlı ismindeki inek, 3'ü dişi biri erkek olmak üzere 4 buzağı birden dünyaya getirince, Alhatlı Mahallesi'nin ve çevre mahallelerde yaşayan üreticilerin ilgisini topladı. 2 gün boyunca çevre mahalle ve Bergama ilçesinde yaşayan hayvan üreticileri dördüz buzağı ve Nazlı ineği görmek için Alhatlı Mahallesi'ne akın etti.'HAYATIM BOYUNCA DÖRDÜZ DOĞURAN BİR İNEK NE GÖRDÜM NE DE DUYDUM'Üretici Bayram Ali Çakır yaptığı açıklamada, ilk kez böyle bir olayla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Ben hayatım boyunca dördüz doğuran bir inek ne gördüm ne de duydum. Bu ineğimin geçtiğimiz yıl dünyaya getirdiği tek buzağısı doğumdan sonra hayatını kaybetmişti. Bu yıl dünyaya getirdiği 4 buzağı bana yeni yıl hediyesi oldu. Buzağıları şu an biberon ile her gün 20 litre süt vererek besliyorum, buzağılar ile Nazlı ismindeki ineğimi satmayı asla düşünmüyorum. Rabbime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.'BEN DÖRDÜZ GEBELİK DEĞİL 2 BUZAĞI BEKLİYORDUM'Veteriner Hekim Hüseyin Kemer ise "Doğal yolla kızgınlık göstermeyen Nazlı ismindeki İneğimize Progeston hormonu emdirilmiş İntravaginal araç ile programlı suni tohumlama ile gebe kalması sağlandı. Gebelik takibinin son ayında çoğul gebelik olduğu anlaşılınca inek sahibi Bayram Ali Çakır'a bilgi verip ineği daha özenli bakmasını sağladım. Ben dördüz gebelik değil 2 buzağı bekliyordum. İneklerde 4 gebelik dünyada fazla rastlanır bir durum değil. Buzağılar dünyaya gelir gelmez bakımlarını yapıp destek serumlarını verdik. Şuan gerek Nazlı ineğimiz gerekse buzağılarımızın sağlık durumu gayet iyi" diye konuştu. - İzmir