Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nden 4 takımın katılımıyla SMA hastası bebek için düzenlenen turnuvada ilk gün tamamlandı.
Sigorta Shop'un ev sahipliğinde Türkiye Voleybol Federasyonunun desteğiyle SMA hastası Hamza bebeğe yardım etmek amacıyla düzenlenen "Hamza'ya Nefes Ol" turnuvası Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'ndeki 2 karşılaşmayla başladı.
Turnuvanın ilk gününde Sigorta Shop Kalecik Belediyespor'u 3-2 mağlup eden İzmirspor ile Göztepe'yi aynı skorla geçen Karşıyaka finale yükseldi.
Organizasyon yarın saat 13.00'teki Sigorta Shop Kalecik Belediyespor ile Göztepe arasındaki üçüncülük ve saat 16.00'daki İzmirspor-Karşıyaka final maçlarıyla tamamlanacak.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 19:35 - Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › İzmir'de SMA hastası bebek için düzenlenen voleybol turnuvasında finalistler belli oldu - Son Dakika Spor