İzmir'de SMA hastası bebek için düzenlenen voleybol turnuvasını Karşıyaka kazandı

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nden 4 takımın katılımıyla SMA hastası bebek için düzenlenen turnuvada ilk sırayı Karşıyaka aldı.
Sigorta Shop'un ev sahipliğinde Türkiye Voleybol Federasyonunun desteğiyle SMA hastası Hamza bebeğe yardım etmek amacıyla dün başlayan "Hamza'ya Nefes Ol" turnuvası Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde üçüncülük ve final maçlarıyla tamamlandı.
Finalde İzmirspor'u 3-1 skorla geçen Karşıyaka, turnuvada birinciliği elde etti.
Üçüncülük maçında ise Sigorta Shop Kalecik Belediyespor, Göztepe'yi 3-0 yenerek üçüncülüğe ulaştı.
Turnuvada kupa ve madalyalar final karşılaşmasının ardından düzenlenen törenle verildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 19:25 - Kaynak: AA
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