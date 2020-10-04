İzmir'de SMA hastası bebek için düzenlenen voleybol turnuvasını Karşıyaka kazandı - Son Dakika

İzmir'de SMA hastası bebek için düzenlenen voleybol turnuvasını Karşıyaka kazandı

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nden 4 takımın katılımıyla SMA hastası bebek için düzenlenen turnuvada ilk sırayı Karşıyaka aldı.

İzmir'de SMA hastası bebek için düzenlenen voleybol turnuvasını Karşıyaka kazandı, System.String[]

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nden 4 takımın katılımıyla SMA hastası bebek için düzenlenen turnuvada ilk sırayı Karşıyaka aldı.

Sigorta Shop'un ev sahipliğinde Türkiye Voleybol Federasyonunun desteğiyle SMA hastası Hamza bebeğe yardım etmek amacıyla dün başlayan "Hamza'ya Nefes Ol" turnuvası Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde üçüncülük ve final maçlarıyla tamamlandı.

Finalde İzmirspor'u 3-1 skorla geçen Karşıyaka, turnuvada birinciliği elde etti.

Üçüncülük maçında ise Sigorta Shop Kalecik Belediyespor, Göztepe'yi 3-0 yenerek üçüncülüğe ulaştı.

Turnuvada kupa ve madalyalar final karşılaşmasının ardından düzenlenen törenle verildi.

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 19:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor İzmir'de SMA hastası bebek için düzenlenen voleybol turnuvasını Karşıyaka kazandı - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Diyarbakır'da yasak bölgede izinsiz drone uçuran ABD vatandaşı yakalandı Süpermarketteki raflar domino taşı gibi devrildi: 1 ölü, 8 yaralı 30 yıllık polis memuru yol kenarında ölü bulundu Simge Sağın'ın göğüs ucunun belli olduğu pozlara yorum yağdı Kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il hangisi? Bakan Koca merak edilen soruyu yanıtladı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a ateşkes için 3 şart koştu Siyahiler Ermenilere karşı Atatürk büstünü korudu Alman uyruklu İtalyan sığınmacı, dikkat çeken tarzıyla polisleri alarma geçirdi
Yıldırım-3 Operasyonu'nda yaralanan bir askerimiz şehit oldu Yıldırım-3 Operasyonu'nda yaralanan bir askerimiz şehit oldu         
00:53
Annelerinin şiddetine, dayılarının tacizine maruz kalan 4 kardeş, korkudan dışarı çıkamıyor Annelerinin şiddetine, dayılarının tacizine maruz kalan 4 kardeş, korkudan dışarı çıkamıyor         
23:13
Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Mingeçevir ve Terter şehirlerindeki sivil yerleşim alanlarını vurdu Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Mingeçevir ve Terter şehirlerindeki sivil yerleşim alanlarını vurdu         
22:09
Son Dakika: Fenerbahçe, Basel'de oynayan Kemal Ademi'yle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı Son Dakika: Fenerbahçe, Basel'de oynayan Kemal Ademi'yle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı         
21:48
5 dakikalık uzatmaya tepki gösteren Fatih Terim, maç bitmeden sahayı terk etti: Alın oyununuzu kendiniz oynayın 5 dakikalık uzatmaya tepki gösteren Fatih Terim, maç bitmeden sahayı terk etti: Alın oyununuzu kendiniz oynayın         
21:04
Acımasız baba, karısı evden kaçtığı için çocuklarına zulmetmiş Acımasız baba, karısı evden kaçtığı için çocuklarına zulmetmiş         
20:01
Lille, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta Strasbourg'u 3-0 yendi Lille, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta Strasbourg'u 3-0 yendi         
18:04
Son Dakika! Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Cebrail kentini işgalden kurtardı Son Dakika! Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Cebrail kentini işgalden kurtardı         
15:16
Sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan ordusunun operasyonunda ağır yaralandı Sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan ordusunun operasyonunda ağır yaralandı         
13:51
Soner Sarıkabadayı, model Madelein Lopez Camelo ile dünyaevine girdi Soner Sarıkabadayı, model Madelein Lopez Camelo ile dünyaevine girdi         
13:42
Sevgililerin manzara keyfi, aracın uçurumun kenarında çamura saplanmasıyla kabusa döndü Sevgililerin manzara keyfi, aracın uçurumun kenarında çamura saplanmasıyla kabusa döndü         
13:06
Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı         
11:58
Akıl hastanesinden kaçıp intihara kalkışan eski üniversite hocasının kadın doktor isteği 'pes' dedirtti Akıl hastanesinden kaçıp intihara kalkışan eski üniversite hocasının kadın doktor isteği 'pes' dedirtti         
11:27
Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı         
11:03
MHP'li Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz MHP'li Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz         
10:29
Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi         
09:43
Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor         
08:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2020 01:45:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de SMA hastası bebek için düzenlenen voleybol turnuvasını Karşıyaka kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei