Son Dakika Haberleri: İzmir'de Sobadan Zehirlenen Genç Çifti, Ölüm Ayırdı

İzmir'de Sobadan Zehirlenen Genç Çifti, Ölüm Ayırdı

17 dakika önce

İZMİR'in Dikili ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Naim Kocabıyık (24) hayatını kaybetti, durumu ağır olan eşi Tuğçe Kocabıyık'ın (24) tedavisi ise sürüyor.

İzmir'de Sobadan Zehirlenen Genç Çifti, Ölüm Ayırdı, System.String[]
İZMİR'in Dikili ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen  Naim Kocabıyık (24) hayatını kaybetti, durumu ağır olan eşi Tuğçe Kocabıyık'ın (24) tedavisi ise sürüyor.

Olay, İsmetpaşa Mahallesi 56 Sokak'ta meydana geldi. Balık satıcısı Aytekin Kocabıyık (45), sabah saatlerinde balık halinden balık aldıktan sonra kendisine yardımcı olması için oğlu Naim Kocabıyık'ı aradı. Oğluna ulaşamayan Aytekin Kocabıyık, durumdan şüphelenerek oğlunun evine gitti. Kapıyı çalan Aytekin Kocabıyık açan olmayınca, kapıyı kırarak içeriye girdi. Evin içerisindeki yoğun kokuyu fark eden baba, oğlu Naim ve gelini Tuğçe'yi hareketsiz halde yatarken buldu. Aytekin Kocabıyık'ın durumu bildirmesi üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Naim Kocabıyık'ın yaşamını yitirdiği, eşi Tuğçe Kocabıyık'ın ise baygın olduğu tespit edildi. Tuğçe Kocabıyık, Dikili Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi burada yapılan Tuğçe Kocabıyık, ardından ambulans  helikopter ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 

Tuğçe Kocabıyık'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, eşi Naim Kocabıyık'ın cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:23 Kaynak: DHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


HDP'den Çok Tartışılacak CHP Çıkışı: Tunç Soyer, Profilimize En Uygun Aday CHP'nin İlk ve Tek Başörtülü Adayı, 19 Yaşındaki Hilal Ülkü Türedi Oldu

Dehşete Düşüren Olay! 18 Yaşındaki Kız, Ağabeyi Tarafından Bodrum Katına Zincirlendi Kazada Yaralanan Atların Görüntüsü Yürek Burktu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 21:40:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Sobadan Zehirlenen Genç Çifti, Ölüm Ayırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]