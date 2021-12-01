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İzmir'de şok olay kamerada...Yoldan geçen kadına yumruk attı, yoluna devam etti - Son Dakika

İzmir'de şok olay kamerada...Yoldan geçen kadına yumruk attı, yoluna devam etti

01.12.2021 09:01

İzmir'de şok olay kamerada.

İzmir'de şok olay kamerada...Yoldan geçen kadına yumruk attı, yoluna devam etti

Kadına yumruk atan kişi tutuklandı, şiddet anı kameraya yansıdı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde iş yerine giderken yolda yürüyen bir kadın, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen kişinin yumruklu saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedilirken, saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay dün saat 10.00 sıralarında, Alsancak Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre bir mağazada çalışan ve iş yerine gittiği öğrenilen Tuğba S. (26), karşıdan gelen yabancı uyruklu İbrahim T. tarafından yumruklu saldırıya maruz kaldı. Neye uğradığını şaşıran kadın aldığı yumruk darbesinin etkisiyle yere düşerken, saldırgan hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Baygınlık geçiren kadını gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yumruklu saldırıya maruz kalan Tuğba S., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alsancak Nevvar- Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi. Tedavisinin ardından taburcu olan Serbest, polis merkezine giderek şüpheli İbrahim T.'den şikayetçi oldu.

Vatandaş takip etti, yakalattı

Meydana gelen olayın ardından yumruklu saldırgan İbrahim T.'yi takip eden bir vatandaşın, saldırganın yerini polise söyleyerek yakalattığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen İbrahim T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

O anlar güvenlik kamerasında

Öte yandan sokak ortasında gerçekleşen kadına şiddet olayı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, İbrahim T.'nin kolları açık bir şekilde yürüdüğü sırada, yanından geçen Tuğba S.'ye bir anda yumruk attığı görüldü. Görüntülerde talihsiz kadının aldığı darbe sonucu yere savrulduğu ve saldırganın hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği anlar yer aldı.

İzmir'de şok olay kamerada...Yoldan geçen kadına yumruk attı, yoluna devam etti
İzmir'de şok olay kamerada...Yoldan geçen kadına yumruk attı, yoluna devam etti

Uyuşturucu, Alsancak, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de şok olay kamerada...Yoldan geçen kadına yumruk attı, yoluna devam etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de şok olay kamerada...Yoldan geçen kadına yumruk attı, yoluna devam etti - Son Dakika
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