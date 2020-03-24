İzmir'de sokağa çıkamayanların yardımına polisler koşuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de sokağa çıkamayanların yardımına polisler koşuyor - Son Dakika

İzmir'de sokağa çıkamayanların yardımına polisler koşuyor

7 saat önce

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri kişiler ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını polis ekipleri karşılıyor.

İzmir'de sokağa çıkamayanların yardımına polisler koşuyor, System.String[]

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri kişiler ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını polis ekipleri karşılıyor. Polisin, kendilerine çeşitli gıda ve hijyen ürünleri temin ettiğ İzmir'deki Rabia (65) ve Muzaffer Abalı (73) çifti de ihtiyaçlarını karşılayan polislere teşekkür ederek, "Sağlığımıza dikkat edelim, sokağa çıkmayalım" uyarısında bulundu.

Koronavirüs salgınına karşı bir süredir getirilen sosyal kısıtlama kararlarına, son olarak 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma yasağı eklendi. Bu kararla birlikte, evden çıkamayan bu kişilerin ihtiyaçları, yakınları tarafından karşılanmaya başlandı. İhtiyaç malzemelerini kendilerine getirecek yakınları olmayanın kişilerin yardımlarına ise polisler koştu. İzmir'in Buca ilçesindeki Kozağaç Mahallesi'nde oturan Rabia ve Muzaffer Abalı çifti de polisin yardım eli uzattığı kişiler oldu.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Rabia Adalı'nın, 155'i arayıp pamuk, kolonya gibi hijyen ürünlerinin yanı sıra, çay, ekmek, su gibi gıda ürünlerine ihtiyacı olduğunu söylemesinin ardından harekete geçen polis ekipleri, söz konusu malzemeleri marketlerden temin edip, çiftin yaşadığı eve götürdü. Polislere teşekkür eden Rabia Adalı, "Çok mutlu olduk, kendimizi güvende hissettik. Eşimle birlikte 2 kişi yaşıyoruz ve ikimiz de 65 yaşının üstündeyiz. Eşimin de bazı rahatsızlıkları var. 155'i aradım ve ihtiyacım olan şeyleri söyledim. Polislerimiz de sürekli beni telefondan arayarak ilgilendiler. Hepsine tek tek teşekkür ederim" dedi. Muzaffer Abalı da vatandaşlara seslenerek, "Lütfen evinizde kalın ve ihtiyacınız olmadıkça sokağa çıkmayın" çağrısında bulundu.


Koronavirüs, Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:38 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Polis önce anonsla uyardı, sonra yaşlıları tek tek topladı
Kenevirden maske Virüs et fiyatlarını artırdı, kasapların işleri yüzde 80 düştü Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum         
10:28
Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi         
10:05
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı         
09:38
Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat         
09:24
Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi         
09:17
Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir         
00:21
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın         
00:15
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi         
23:26
Koronavirüs gripten daha bulaşıcı! 10 döngüden sonra 59 bin kişiye bulaşabilir Koronavirüs gripten daha bulaşıcı! 10 döngüden sonra 59 bin kişiye bulaşabilir         
23:25
Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek         
23:24
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti         
21:39
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı         
20:42
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak         
19:31
Barışmak istemeyen sevgilisini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti Barışmak istemeyen sevgilisini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti         
18:11
RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili inceleme başlattı RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili inceleme başlattı         
18:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 15:43:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de sokağa çıkamayanların yardımına polisler koşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]