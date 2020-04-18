İZMİR'DE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BAŞLADI - Son Dakika

İZMİR'DE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BAŞLADI
6 saat önce
(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 12:19 Kaynak: DHA
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