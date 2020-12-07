İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı, cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

İZMİR'de, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmaya başlamasıyla kentin en işlek cadde ve sokakları ile meydanlar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca alınan karar doğrultusunda koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 21.00 itibarıyla Türkiye genelinde başladı. İzmir'de de en işlek cadde ve sokaklarla meydanlar kısıtlamanın başlamasının ardından boş kaldı. Kentte, vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uydukları görüldü. Polis, kentin farklı noktalarında devriye görevini yerine getirirken trafik ekipleri ise cadde ve sokaklarda durdurdukları araçlarda kontroller yaptı.