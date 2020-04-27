İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması sonrası yoğunluk oluştu - Son Dakika

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması sonrası yoğunluk oluştu

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ile gönderilen genelge ile başlatılan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son bulmasıyla birlikte, İzmir'de yoğunluk oluştu. Sokağa çıkan vatandaşların büyük çoğunluğunun toplu taşıma yerine şahsi araçlarını tercih etmeleri ise, şehrin pek çok noktasında trafik sıkışıklığına neden oldu.

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak toplu ölümlere sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta İçişleri Bakanlığı tarafından 23 Nisan ve 27 Nisan tarihleri arası için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 00.01 itibari ile sona erdi. 4 günlük kısıtlama boyunca cadde ve meydanların bomboş kaldığı İzmir'de kısıtlama sonrası yoğunluk oluştu. İl genelinde bir gün öncesinin kuş bakışı görüntüleriyle bugünün görüntüleri arasında büyük fark ortaya çıktı. Termometrelerin 19 dereceyi gösterdiği İzmir'de güneşli havayı gören soluğu dışarda aldı. Dışarı çıkanların toplu taşıma yerine şahsi araçlarını tercih etmeleri nedeniyle ise şehrin pek çok noktasında trafik sıkışıklığı meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasının son ermesinin ertesindeki ilk iş gününde bir çok noktada trafikte yoğunluk oluştu. Öte yandan polis memurları ise kontrol noktalarında trafik denetimlerini sürdürdü.