Son Dakika › Güncel › İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması sonrası yoğunluk oluştu - Son Dakika
İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması sonrası yoğunluk oluştu
6 saat önce
İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması sonrası yoğunluk oluştuKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ile gönderilen genelge ile başlatılan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son bulmasıyla birlikte, İzmir'de yoğunluk oluştu.
İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması sonrası yoğunluk oluştu
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ile gönderilen genelge ile başlatılan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son bulmasıyla birlikte, İzmir'de yoğunluk oluştu. Sokağa çıkan vatandaşların büyük çoğunluğunun toplu taşıma yerine şahsi araçlarını tercih etmeleri ise, şehrin pek çok noktasında trafik sıkışıklığına neden oldu.
Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak toplu ölümlere sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta İçişleri Bakanlığı tarafından 23 Nisan ve 27 Nisan tarihleri arası için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 00.01 itibari ile sona erdi. 4 günlük kısıtlama boyunca cadde ve meydanların bomboş kaldığı İzmir'de kısıtlama sonrası yoğunluk oluştu. İl genelinde bir gün öncesinin kuş bakışı görüntüleriyle bugünün görüntüleri arasında büyük fark ortaya çıktı. Termometrelerin 19 dereceyi gösterdiği İzmir'de güneşli havayı gören soluğu dışarda aldı. Dışarı çıkanların toplu taşıma yerine şahsi araçlarını tercih etmeleri nedeniyle ise şehrin pek çok noktasında trafik sıkışıklığı meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasının son ermesinin ertesindeki ilk iş gününde bir çok noktada trafikte yoğunluk oluştu. Öte yandan polis memurları ise kontrol noktalarında trafik denetimlerini sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 04:45 Kaynak: DHA
Son Dakika Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu 64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir? Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu" deyip engelledi Şeyma Subaşı, oruç tutmaya çalışan İtalyan sevgilisi hakkında konuştu: Sadece su içiyor Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu Türkleri kızdıracak paylaşım yapan Kim Kardashian, Instagram'dan sansür yedi Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz Türkücü İsmail Türüt'ten salgın yorumu: Başımızda CHP olsaydı milletin yarısı ölürdü