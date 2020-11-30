İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 810 kişiye para cezası - Son Dakika

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 810 kişiye toplam 2 milyon 369 bin 872 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelge kapsamında hafta sonu belirlenen saatlerde kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, dün saat 20.00'de başlayan ve bugün saat 05.00'de sona eren sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 810 kişiye toplamda 2 milyon 369 bin 872 lira idari para cezası verildi.

Ayrıca 1 kişi hakkında da adli işlem yapıldı.