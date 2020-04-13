İzmir'de sokağa çıkma yasağına uymayan bin 240 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika

İzmir'de sokağa çıkma yasağına uymayan bin 240 kişiye toplamda 2 milyon 460 bin lira para cezası uygulandığı öğrenildi.



İçişleri Bakanlığından yayınlanan genelgenin ardından 10 Nisan 2020 ve 12 Nisan 2020 tarihleri arasında 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. İzmir emniyetinden alınan bilgilere göre, sokağa çıkma yasağının ilk gününden itibaren İzmir kent merkezi ve dış ilçelerde yapılan kontrollerde yasağa uymayan 17 kişiye adli işlem ve bin 223 kişiye idari işlem yapıldığı bildirildi. Toplamda bin 240 kişiye toplam 2 milyon 460 bin lira para cezası uygulandığı öğrenildi. - İZMİR