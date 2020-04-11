İzmir'de sokağa çıkma yasağını duyanlar büfe ve fırınlara koştu (2) - Son Dakika

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İzmir'de sokağa çıkma yasağını duyanlar büfe ve fırınlara koştu (2)
6 saat önce
YASAK BAŞLADI, SOKAKLAR BOŞALDIİzmir'de, sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte kent merkezinde yoğunluk sona erdi.
YASAK BAŞLADI, SOKAKLAR BOŞALDI
İzmir'de, sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte kent merkezinde yoğunluk sona erdi. Saat 00.00 itibarıyla vatandaşlar evlerine döndü. Fırın ve marketler de yasağın başlamasıyla kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 01:37 Kaynak: DHA
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