İzmir'de sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim - Son Dakika

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İzmir'de sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim
6 saat önce
İzmir'de İçişleri Bakanlığınca Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim oldu.
İzmir'de İçişleri Bakanlığınca Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim oldu. Kentte ana arterler ile mahalle ve sokaklarda araç ile yaya trafiğinin olmadığı görüldü. Sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmadığını denetlemek için ekipler yaya ve araçlarla devriye gezdi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 03:14 Kaynak: AA
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