İzmir'de sokak hayvanları için Avrupa standartlarında merkez - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Gökdere'de kuracağı Köpek Rehabilitasyon ve Sahiplendirme Merkezinde hem sahipsiz, yaralı, hasta, engelli ya da bakıma muhtaç hayvanları tedavi edecek hem de onları insanlarla ortak bir alanda buluşturarak insanlarla köpekler arasında etkileşim sağlayacak. "Satın alma sahiplen" sloganıyla yapım çalışmalarına başlanan merkez bin 500 köpeği ağırlayacak.



İzmir Büyükşehir Belediyesi "Satın alma sahiplen" sloganıyla sokak hayvanları için bir merkez kuruyor. Sahipsiz, yaralı, hasta, engelli ya da bakıma muhtaç hayvanları tedavi edileceği merkezde, vatandaşlar sahiplenmek istedikleri köpeklerle oyun alanında buluşarak etkileşim sağlayacak. Bornova'nın Gökdere Mahallesi'nde yapımına başlanan Köpek Rehabilitasyon ve Sahiplendirme Merkezi, 43 bin metrekare alan üzerinde ve bin 500 köpek kapasiteli olacak. 16 barınak ve 4 idari binanın yer alacağı merkez, 2021'in temmuz ayında tamamlanacak ve 20.6 milyon liraya mal olacak. İlave barınaklarla tesisin kapasitesi 3 bin köpeğe kadar çıkarılabilecek.



Yeşil alan odaklı düzenleme



Tedavi ve rehabilitasyona ihtiyaç duyan hayvanların sorunlarının giderilmesini ve sahiplenmenin teşvik edilmesini hedefleyen merkezde, veteriner hizmet birimleri, yasal ırk barınakları ve karantina bölümleri de bulunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ayrıca merkezde, yavrulu veya cins köpekler için birimler kuracak. Sahiplendirme temasıyla oluşturulacak ve diğer bakımevlerinden farklı olarak tasarlanan Köpek Rehabilitasyon ve Sahiplendirme Merkezi, köpeklerin psikolojisi düşünülerek yeşil alan odaklı oluşturulacak.



Eğitim verilecek



İdari birimlerin de yer alacağı merkezde eğitim amaçlı seminer ve atölye çalışmalarına ilişkin mekanlar inşa edilecek. Bu mekanlarda özellikle köpek sahiplenme ve bakımına yönelik bilgilendirmeler yapılacak. Eğitim kurumlarıyla iş birliği doğrultusunda, düzenlenecek atölye ve seminerlere öğrencilerin katılımları sağlanacak; böylece tasarım alanının kullanım sürekliliği artırılacak. Sergi işlevli duvarlarda köpeklere ilişkin bilgilere yer verilerek ziyaretçilerin sahiplenmek istedikleri köpeklerin fiziksel ve davranışsal özelliklerine ilişkin fikir sahibi olmaları sağlanacak.



İzmir Büyükşehir Belediyesinin Seyrek ve Işıkkent'te geçici köpek bakımevleri bulunuyor. Seyrek'te acil müdahaleler sonucunda uzun süreli tedaviye ihtiyacı olan köpekler ile pitbull cinsi köpekler misafir ediliyor. Işıkkent'teki barınakta ise ilçe belediyeleri ve hayvan dostları tarafından sokaktan alınıp getirilen, bakımları yapıldıktan sonra alındıkları yere bırakılıncaya kadar misafir edilen köpekler bulunuyor. Işıkkent'te ayrıca, doğal ortamında kendi başına hayatını sürdüremeyecek olan sakat, yaşlı ve yavru köpeklere de bakılıyor. - İZMİR