İzmir'de Sokak Hayvanları İçin Hayvan Parkları Projesi

AK Parti İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Nihat Zeybekci, sokak hayvanları için İzmir'de yaşam parkları oluşturacaklarını belirtti.
Zeybekci'nin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre İzmir'deki 12 hayvansever derneğinin temsilcileriyle AK Parti İl Başkanlığı'nda bir araya gelen Zeybekci, şehirlerde insanlarla birlikte hayvanların da hayatına yönelik tasarlama yapmak gerektiğini ifade etti.
Hazırladıkları projelerle şehrin ihtiyaçlarına cevap vereceklerini kaydeden Zeybekci, sokak canlıları için hayvan barınakları yerine hayvan parkları oluşturacaklarını bildirdi.
Bu parklarda gönüllülerinin görev alacağını ifade eden Zeybekci, şöyle devam etti:
"Kişi başına düşen yeşil alan miktarını 5 yılda 15 metrekareye çıkaracağız. Sokak hayvanları için kent merkezinin belirli bölgelerinde yaşam parkları oluşturacağız. Bu yaşam alanlarında hayvanların insanlardan tek beklentisi sevgi olacak. Mobil kısırlaştırma ekiplerimizi faaliyete geçireceğiz. Kısırlaştırma sonrasında da bakımlarını sağlamak amacıyla rehabilitasyon merkezleri oluşturacağız. Ayrıca hayvan bakımının ehil ve sevdalı ellerde olması gerekir, sevdanız yoksa bu işi yapamazsınız."
Zeybekci, sokak hayvanlarına her ay bir ton gıda yardımı yaptıkları için AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül
ve AK Parti İzmir İnsan Hakları Başkanı Gülşen Gezici'ye teşekkür etti.
AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ise milletvekilliği döneminde Çevre Komisyonu'nda görev aldığını ve bu süreçte hayvan haklarıyla ilgili önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek, "İl Başkanlığımız bünyesinde de Hayvan Hakları Komisyonu oluşturduk. Hayvan haklarının korunması için insana ihtiyaç var. Gerçekleştirdiğimiz bu toplantıyı çok önemsiyorum. Sizler, hayvanların kalbi ve gözü oldunuz. Hep birlikte, birçok güzel çalışmaya imza atacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Toplantıda dernek temsilcileri ise hayvan zabıtası kurulması, hayvan ambulansı, hayvan mezarlığı, hayvan dövüştürülmesi ve satışının engellenmesine yönelik taleplerini aktardı.