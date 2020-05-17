İzmir'de sokak hayvanları süs havuzlarında serinledi - Son Dakika

İZMİR'de sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde hava sıcaklığı rekor seviyelere ulaştı. Sessizliğin hakim olduğu cadde ve meydanlarda sıcaktan bunalan hayvanlar süs havuzlarında serinledi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği İzmir'de bugün hava sıcaklığı rekor seviyelere ulaştı. Mayıs ayında Temmuz'u aratmayan bunaltıcı sıcaklık kent genelinde etkisini gösterdi. Meteoroloji gün içinde ölçülen en yüksek sıcaklığın 38 derece, hissedilen sıcaklığın ise 41 dereceyi bulduğunu belirtti. Kavurucu sıcakların etkili olduğu kentte cadde ve meydanlar ise sokak hayvanlarına kaldı. Sıcaktan bunalan hayvanlar, süs havuzlarında serinledi.

KONAK MEYDANI'NIN YENİ SAHİPLERİ

Kentin en işlek meydanlarından Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın girişi Konak Meydanı, koronavirüs tedbirleri dolayısıyla uzun süredir insan yoğunluğu yerine güvercinleri ağırlıyor. Bunaltıcı sıcaklığın etkisini gösterdiği bugün de, meydanın yeni sahipleri süs havuzunda serinledi.

Öte yandan kentteki köpek ve kediler ise ağaç altları ve diğer gölge alanlarda yatarak sıcak havadan korunmaya çalıştı.