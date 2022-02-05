Üye Girişi
İzmir'de sokak ortasında 'bağırma' iddiasıyla işlenen cinayette 3 tutuklama - Son Dakika

İzmir'de sokak ortasında 'bağırma' iddiasıyla işlenen cinayette 3 tutuklama

05.02.2022 20:52
İzmir'de sokak ortasında 'bağırma' iddiasıyla işlenen cinayette 3 tutuklama

İzmir'in Buca ilçesinde, evde bulunan karısına sokağın ortasında bağıran ve bağırmaması yönünde mahallenin gençleri tarafından ikaz edilen gencin, çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 3 kişi tutuklandı.

İzmir'in Buca ilçesinde, evde bulunan karısına sokağın ortasında bağıran ve bağırmaması yönünde mahallenin gençleri tarafından ikaz edilen gencin, çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 3 kişi tutuklandı.

Olay, 4 Şubat saat 23.45 sıralarında Ufuk Mahallesi 913/1 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Erdoğan (25) yanındaki arkadaşı ile evinin bulunduğu sokağa geldi. Sokak ortasında dairede bulunan karısına bağırıp hakaretler savurmaya başlayan Erdoğan'ı, mahallenin 3 genci 'sokak ortasında bağırma' yönünde ikaz etti. Bunun üzerine Erdoğan ile gençler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında A.D. (23) tarafından göğsünden bıçaklanan Erdoğan kanlar içerisinde yere yıkıldı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan Erdoğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3 zanlı tutuklandı

Polis ekiplerince kavgaya karışan 3 genç ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, A.D., ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf etmişti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

(İHA)

İzmir'de sokak ortasında 'bağırma' iddiasıyla işlenen cinayette 3 tutuklama

YORUMLAR
500

Ufuk Mahallesi, Hasan Erdoğan, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de sokak ortasında 'bağırma' iddiasıyla işlenen cinayette 3 tutuklama - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:00 Kadıköy'de yıkım! Fenerbahçe, Başakşehir'e takıldı: 1-0
20:47 Karadeniz'den hamsi yerine büyükbaş hayvan çıktı! Ölüsü kıyıya vurdu
20:47 Ümraniye'de kadın cinayeti: 20 yaşındaki genç kadın dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü
19:52 Rayyan, 4 gündür o kuyuda! Fas'ta kurtarma operasyonunda kritik aşama
20:22 Bebek'teki ünlü kafeye böyle kurşun yağdırmış! Saldırganın kimliği şaşkına çevirdi
20:26 Cinnet geçiren damat dehşetinde ölü sayısı 2'ye yükseldi: 1'i ağır 3 yaralı
20:38 Meteoroloji'den kar uyarısı: Çarşamba ve perşembe günü bütün Türkiye kar altında!
20:27 Acun Ilıcalı'nın Hull City'si ilk yenilgisini tattı!
20:24 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Maske yeterli olmuyor! Aşılarınızı olun
20:11 Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a Norveç göndermesi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 21:16:51. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de sokak ortasında 'bağırma' iddiasıyla işlenen cinayette 3 tutuklama - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement