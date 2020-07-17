İzmir'de sokak ortasında bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

İzmir'de sokak ortasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

İzmir'de sokak ortasında bıçaklı kavga: 3 yaralı İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, Emin B. sokak ortasında tartıştığı eşi Müslima B.'yi boğazından, tartışmayı ayırmak isteyen kardeşini ise bacağından bıçakladı.

İzmir'de sokak ortasında bıçaklı kavga: 3 yaralı İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, Emin B. sokak ortasında tartıştığı eşi Müslima B.'yi boğazından, tartışmayı ayırmak isteyen kardeşini ise bacağından bıçakladı. Kavga sırasında, Emin B. ise Müslima B.'nin yeğeni tarafından bıçaklandı. Olay, saat 02.00 sıralarında Limontepe Mahallesi 9703 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Emin B. henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi Müslima B. ile sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine, Emin B. eşini bıçakla boğazından yaraladı. Bu sırada kavgayı durdurmaya çalışan Adem B., yengesi ile ağabeyi arasına girdi. Emin B. bu kez aynı bıçakla kardeşi Adem B.'yi sağ bacağından bıçakladı. Gerginliğin artmasıyla, Müslima B.'nin yeğeni olduğu öğrenilen Burak A. ise Emin B.'yi bıçakla yaraladı. Olayı gören mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırarak çevre güvenliğini aldı. Öte yandan, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Burak A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Müslima B. ile Adem B. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Emin B.'nin ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gördüğü bildirildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Karabağlar, İzmir, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 08:09 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de sokak ortasında bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
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