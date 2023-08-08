Genç kıza sokak ortasında cinsel saldırıda bulunan sapığın cezasında indirime gidildi - Son Dakika
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Genç kıza sokak ortasında cinsel saldırıda bulunan sapığın cezasında indirime gidildi

08.08.2023 15:18

İzmir'in Konak ilçesinde N.D.'ye sokak ortasında cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Soner A., 'takdiri indirim' uygulanarak 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olayın güvenlik kamerasına yansıdığı ve Soner A.'nın alkollü olduğunu iddia ettiği savunmasında pişman olduğunu belirttiği görüldü. Mağdur ve avukatı ise Soner A.'nın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Hakim, Soner A.'yı 'cinsel saldırı' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı ancak takdiri indirim uygulayarak cezayı 2 yıl 1 aya düşürdü.

İzmir'in Konak ilçesinde N.D.'ye (23) sokak ortasında cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Soner A. (42), 'takdiri indirim' uygulanarak 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 15 Mart'ta Alsancak Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Annesi ile telefonda görüştüğü sırada N.D.'nin yanına gelen Soner A., iddiaya göre; iyice yaklaşıp taciz etmeye çalıştı. Bunun üzerine genç kız, daha kalabalık olan bir noktaya geçti. Peşinden giden Soner A., elini N.D.'nin pantolonunun içine sokarak, cinsel saldırıda bulundu. N.D. bağırıp çevredekilerden yardım istedikten sonra polisi aradı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Soner A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Tutuklanan Soner A. hakkında 'sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açıldı.

"ALKOL TESİRİ İLE YANLIŞ ANLAMIŞ OLABİLİRİM"

Soner A., 18 Nisan'da İzmir 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim önüne çıktı. Sanık savunmasında, "Olay tarihinde iş görüşmesi için Akhisar'dan gelmiştim. Görüşme olumsuz sonuçlanınca bir miktar alkol aldım. Yolda yürüdüğüm sırada N.D. ile bir an göz göze geldik. Alkolün tesiri ile yanlış anlamış olabilirim. Kendisiyle konuşmak için koluna dokunmak istedim. Müşteki ani biçimde dönünce elim bel hizasına denk geldi. Pişmanım. Bakmakta olduğum 2 çocuğum ve bir ailem var" dedi.

Genç kıza sokak ortasında cinsel saldırı! Hakim, yaptığı savunmaya kanıp cezasında indirim uyguladı

İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ

Duruşmada söz verilen N.D. ise Olay günü telefonda annemle Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne çıkan ara bir yolda konuşurken Soner A. yanıma geldi. Çok yakın bir mesafeye kadar yüzüme yaklaşıp, kiminle konuştuğumu sordu. Bana dokunmaya çalıştı. Söylediklerini telefonda olan annem de duydu. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne çıkıp, kalabalığa karışmak istedim. Ancak yürürken arkamdan bir elin pantolonuma arkadan hamle yaptığını ve bir parmağın bana dokunduğunu hissettim. Dönerek tepki gösterdim, sonra yardım isteyip, polise haber verdim diye konuştu. İlk duruşmada hakim, Soner A.'nın tahliyesine karar verdi.

"ÜST SINIRDAN CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Soner A.'nın yargılanmasına İzmir 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya mağdur N.D. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan N.D., Soner A., hakkındaki şikayetini yineledi. N.D'nin avukatı İpek Kul ise Sanık Soner A.'nın üst sınırdan cezalandırılmasını talep ediyoruz. Önceki beyanlarımızı tekrar ediyoruz ve şikayetimizi yineliyoruz. Sanıktan şikayetçiyiz dedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin beraatini talep etti. Beyanların ardından karar açıklandı.

CEZA İNDİRİMİNİN GEREKÇESİ

Hakim, gerçekleştirdiği ani, kesik ve sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel davranışla mağdurun vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği gerekçesiyle Soner A.'yı 'cinsel saldırı' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Hakim, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini değerlendirip, sosyal ve ekonomik durumuna dikkati çekip, 'takdiri indirimi' de uyguladı. İndirim sonrası Soner A.'nın cezası, 2 yıl 1 ay hapse düşürüldü.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • UğuR DURAN: Caydırıcı cezalar lazım... sadece tac.z için değil, hepsi için... suçta indirim bana mantıklı gelmiyor. Cevap Yaz 8 0 Yayından Kaldır
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Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Hakim, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genç kıza sokak ortasında cinsel saldırıda bulunan sapığın cezasında indirime gidildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Genç kıza sokak ortasında cinsel saldırıda bulunan sapığın cezasında indirime gidildi - Son Dakika
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