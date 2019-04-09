Son Dakika Haberleri: İzmir'de Sokak Ortasında Damat Dehşeti: 2 Ölü, 1 Yaralı

İzmir'de Sokak Ortasında Damat Dehşeti: 2 Ölü, 1 Yaralı

1 saat önce

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kişi kayınpederi ve kayınvalidesini sokak ortasında av tüfeği ile öldürdü, eşini de ağır yaraladı.

İzmir'de Sokak Ortasında Damat Dehşeti: 2 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kişi kayınpederi ve kayınvalidesini sokak ortasında av tüfeği ile öldürdü, eşini de ağır yaraladı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Balatçık Mahallesi 8790/1 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C., ayrı yaşadığı eşi Gülden C. (26), kayınvalidesi Ayşe (53) ve kayınpederi Süleyman Demir'le (40) bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.C. (32) yanında getirdiği av tüfeğiyle eşi ve ailesine ateş açtı. Olayın ardından M.C., tüfeği bırakarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ayşe ve Süleyman Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırılan Gülden C. ise buradaki müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Gülden C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede incelemelerde bulunurken, polis ekipleri olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, Süleyman Demir ile zanlı arasında husumet bulunduğu ve bu nedenden dolayı Demir'in damadı M.C.'yi geçen yıl 12 Haziran'da yaraladığı öğrenildi. Yaralama suçundan hüküm giyen Demir'in, bir süre önce cezaevinden çıktığı belirtildi. Gülden C. ve ailesinin bir süre önce adres değiştirdiği ifade edildi. Hatay'da yaşayan M.C.'nin de ayrı yaşadığı eşi ve ailesinin adresini öğrenerek İzmir'e geldiği bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:56 Kaynak: İHA
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