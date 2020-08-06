İzmir'de sokak ortasında infaz - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi kamyonete bindiği sırada husumetlisi olduğu iddia edilen şahıs tarafından uğradığı pompalı tüfekli saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, Zafer Mahallesi 4364 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ufuk Gökçe (36) ile husumetlisi olduğu U.C. arasında dün henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Bugün akşam saatlerinde ise marangoz olduğu öğrenilen Ufuk Gökçe, iş yerinin önünde bulunan 35 NA 817 plakalı aracına bindiği sırada, U.C. tarafından peş peşe üç el pompalı tüfekle açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Durumu gören vatandaşlar tarafından polise ve 112 Acil Servis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Gökçe, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Öte yandan, saldırı sonrası olay yerinden kaçan U.C., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR