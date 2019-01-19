Son Dakika Haberleri: İzmir'de Sokak Ortasında Kadın Cinayeti

İzmir'de Sokak Ortasında Kadın Cinayeti

8 dakika önce

İzmir'de sokak ortasında kadın cinayetiİZMİR - İzmir'de iki grup arasında çıkan kavgada 50 yaşındaki D.K. isimli bir kadın av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

İzmir'de sokak ortasında kadın cinayeti

İZMİR - İzmir'de iki grup arasında çıkan kavgada 50 yaşındaki D.K. isimli bir kadın av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Kadını vuran kişi veya kişiler olay yerinden kaçarken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Olay, bugün saat 01.00 sıralarında Karşıyaka Örnekköy Mahallesi 7424 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışmada gerilim artınca kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler av tüfeği ile ateş açtı. Av tüfeği ile ateş açılması sonucu D.K.isimli bir kadın vurularak ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, D.K.'ya müdahalede bulundu. Yapılan müdahalenin ardından D.K., ambulans ile özel bir hastaneye sevk etti.
Olay yerine intikal eden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri ise sokakta incelemede bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin eşgalini belirlemek için görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Polis ekipleri talihsiz kadını vuran kişi veya kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan, hastanede tedaviye alınan D.K.'nın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. D.K.'nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:53 Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Koyun Kesen Babasına Yardım Eden 13 Yaşındaki Çocuk, Korkunç Şekilde Can Verdi Sosyal Medya Fenomeni Soyunarak 800 Bin TL Kazandı

Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Gündeme Gelen Lise Öğrencisi Cinayetinin Detayları Ağızları Açık Bıraktı Oryantal Didem Uslu Cinayetinde, Kızlarını Öldürüp Cesedini Parçalayan Anne ve Baba İçin Karar Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 07:01:23. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Sokak Ortasında Kadın Cinayeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]