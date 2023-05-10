İzmir'de korkunç cinayet! Sokak ortasında tartıştığı adamı göğsünden vurarak öldürdü - Son Dakika
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İzmir'de korkunç cinayet! Sokak ortasında tartıştığı adamı göğsünden vurarak öldürdü

10.05.2023 23:58

İzmir'in Buca ilçesinde Orhan Mızrak ve Haydar A. isimli kişiler sebebi bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çeken Haydar A, Mızrak'ı göğsünden vurarak öldürdü.

Saat 19.00 sıralarında Atatürk Mahallesi 20244 sokakta meydana gelen olayda, Orhan Mızrak (45) ile Haydar A., henüz bilinmeyen nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Haydar A., yanında bulunan tabanca ile Orhan Mızrak'a ateş etti. Göğsünden vurulan Orhan Mızrak kanlar içerisinde yığılırken, Haydar A. ise kaçtı.

İzmir'de korkunç olay! Sokak ortasında tartıştığı adamı göğsünden vurarak öldürdü

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Orhan Mızrak, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Mızrak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan şüpheli Haydar A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

İzmir'de korkunç olay! Sokak ortasında tartıştığı adamı göğsünden vurarak öldürdü
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel İzmir'de korkunç cinayet! Sokak ortasında tartıştığı adamı göğsünden vurarak öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de korkunç cinayet! Sokak ortasında tartıştığı adamı göğsünden vurarak öldürdü - Son Dakika
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