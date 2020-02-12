İzmir'de sokak ortasındaki cinayetin zanlısı adliyede (2) - Son Dakika

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İzmir'de sokak ortasındaki cinayetin zanlısı adliyede (2)
6 saat önce
TUTUKLANDIİzmir'in Bornova ilçesinde, fabrika işçisi Kemal Torun'u (39) sabah işe giderken, evinin bulunduğu sokakta bıçaklayarak öldüren M.G. (24) tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:41 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
İzmir'in Bornova ilçesinde, fabrika işçisi Kemal Torun'u (39) sabah işe giderken, evinin bulunduğu sokakta bıçaklayarak öldüren M.G. (24) tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tolga TAHÇI/ İZMİR,
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