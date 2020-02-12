İzmir'de sokak ortasındaki cinayetin zanlısı adliyede (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de sokak ortasındaki cinayetin zanlısı adliyede (2) - Son Dakika

İzmir'de sokak ortasındaki cinayetin zanlısı adliyede (2)

6 saat önce

TUTUKLANDIİzmir'in Bornova ilçesinde, fabrika işçisi Kemal Torun'u (39) sabah işe giderken, evinin bulunduğu sokakta bıçaklayarak öldüren M.G. (24) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de sokak ortasındaki cinayetin zanlısı adliyede (2), System.String[]

TUTUKLANDI

İzmir'in Bornova ilçesinde, fabrika işçisi Kemal Torun'u (39) sabah işe giderken, evinin bulunduğu sokakta bıçaklayarak öldüren M.G. (24) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,


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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:41 Kaynak: DHA
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