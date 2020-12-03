İzmir'de sokaklar boş kaldı - Son Dakika

İzmir'de sokaklar boş kaldı

03.12.2020 23:07
İzmir'de sokaklar boş kaldı, System.String[]

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, İzmir'de de sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, İzmir'de de sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kentin işlek cadde, sokak ve meydanları boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında, bugün saat 21.00 itibariyle tüm yurt genelinde olduğu gibi İzmir'de de sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kentin en işlek caddelerinden biri olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde, Gündoğdu Meydanı'nda vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görüldü.


İzmir'de sokaklar boş kaldı
İzmir'de sokaklar boş kaldı
İzmir'de sokaklar boş kaldı
İzmir'de sokaklar boş kaldı
İzmir'de sokaklar boş kaldı
İzmir'de sokaklar boş kaldı
İzmir'de sokaklar boş kaldı
İzmir'de sokaklar boş kaldı

İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de sokaklar boş kaldı - Son Dakika


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