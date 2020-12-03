İzmir'de sokaklar boş kaldı - Son Dakika

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, İzmir'de de sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kentin işlek cadde, sokak ve meydanları boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında, bugün saat 21.00 itibariyle tüm yurt genelinde olduğu gibi İzmir'de de sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kentin en işlek caddelerinden biri olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde, Gündoğdu Meydanı'nda vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görüldü.