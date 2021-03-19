Sokakta fenalaşan kişi, hayatını kaybetti - Son Dakika

İzmir'in Karabağlar ilçesinde sokakta yürürken fenalaşan 64 yaşındaki adam, yaşamını yitirdi.
Kazım Karabekir Mahallesi 9002 Sokak'ta yürüyen Mustafa Terzioğlu (64) fenalaştıktan sonra yerde hareketsiz kaldı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Terzioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Terzioğlu'nun cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan, Terzioğlu'nun kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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