İzmir'de sokakta kadına şiddet cep telefonuyla kaydedildi - Son Dakika

İzmir'de sokakta kadına şiddet cep telefonuyla kaydedildi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde sokakta genç kıza tokat atıp şiddet uygulayan kişi cep telefonuyla görüntülendi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde sokakta genç kıza tokat atıp şiddet uygulayan kişi cep telefonuyla görüntülendi.

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Manas Bulvarı'nda biri kadın iki kişi bir süre tartıştı.

Tartışma esnasında erkeğin genç kıza birkaç kez tokat atması, çevredekiler tarafından cep telefonunun kamerasıyla kaydedildi. Genç kız da erkeğin ellerini tutarak kendini korumaya çalıştı.

Henüz kimliği belirlenemeyen kişiyle ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

Polis ekiplerinin genç kıza şiddet uygulayan kişinin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

Manas Bulvarı, Bayraklı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 09:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de sokakta kadına şiddet cep telefonuyla kaydedildi - Son Dakika

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