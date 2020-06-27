İzmir'de sokakta kadına şiddet cep telefonuyla kaydedildi - Son Dakika

İzmir'in Bayraklı ilçesinde sokakta genç kıza tokat atıp şiddet uyguladığı iddia edilen kişi adliyeye sevk edildi.

Manas Bulvarı'nda biri kadın iki kişi bir süre tartıştı.

Tartışma esnasında erkeğin genç kıza birkaç kez tokat atması, çevredekiler tarafından cep telefonunun kamerasıyla kaydedildi. Genç kız da erkeğin ellerini tutarak kendini korumaya çalıştı.

Genç kıza şiddet uygulayan kişinin H.K. olduğunu tespit eden Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

Sorgusu tamamlanan zanlı, adliye sevk edildi.

Zanlının emniyetteki ilk ifadesinde, darp olayını kıskançlık nedeniyle yaptığını söylediği öğrenildi.