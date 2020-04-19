Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir'de sokakta kavga eden 10 kişiye 31 bin 500 lira para cezası kesildi - Son Dakika
İzmir'de sokakta kavga eden 10 kişiye 31 bin 500 lira para cezası kesildi
6 saat önce
İzmir'in Buca ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak, sokak ortasında kavgaya karışan 10 kişiye 31 bin 500 lira para cezası kesildi.
İzmir'in Buca ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak, sokak ortasında kavgaya karışan 10 kişiye 31 bin 500 lira para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre, bugün ilçeye bağlı Gediz Mahallesi'nde mahalleli arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgada 2 kişi silahla hafif şekilde yaralandı. Kavgayı gören çok sayıda mahalleli sokağa çıkarken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine adrese gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerince kavgaya karışan 8 kişi de tespit edilerek şahıslara idari yaptırım uygulandı. Kavgaya karışan 10 kişiye toplamda 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.
Öte yandan, kavgaya karıştığı belirlenen 2 kişi ise tedavilerinin ardından gözaltına alındı. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 10:49 Kaynak: İHA
Son Dakika Ankara'da çadır deposunu pavyona çevirenlere 60 bin lira ceza Alkollü sürücünün taktığı çakar pahalıya patladı Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım Osmaniye'de kavga ihbarına giden polisleri darp eden saldırganlar, serbest kaldı İtalya'nın Toskana Bölgesi'nde Türkiye'de olduğu gibi eczaneler maske dağıtımına başladı Evde tartışıp kendilerini sokağa atan çift 6 bin 300 lira ceza yedi Ağrı'da eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence yapan adam, ölü bulundu İsrail'de muhalifler, sosyal mesafeye dikkat ederek Netanyahu'yu protesto etti Balıkesir'de yol kontrolü yapan jandarma ekiplerine silahlı saldırı: Biri ağır iki asker yaralı