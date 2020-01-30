İzmir'de, Somalili 30 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de, Somalili 30 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

İzmir'de, Somalili 30 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Somali uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı.

İzmir'de, Somalili 30 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Somali uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan kaçaklara yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu botta 30 Somali uyruklu kaçak göçmeni yakaladı.Karaya çıkarılan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:33 Kaynak: DHA
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