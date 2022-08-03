İzmir'de 855 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de 855 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

03.08.2022 11:10
İzmir'de 855 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

İZMİR'de, son 1 haftada 10 ilçede düzenlenen jandarma operasyonlarında, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 855 göçmen yakalandı.

İZMİR'de, son 1 haftada 10 ilçede düzenlenen jandarma operasyonlarında, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 855 göçmen yakalandı. Organizatör olduğu değerlendirilen 2 şüpheli ise tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince 25 Temmuz-2 Ağustos'ta Çeşme, Menderes, Seferihisar, Selçuk, Güzelbahçe, Foça, Bergama, Dikili, Urla ve Karaburun'da yurt dışına kaçmaya çalışan göçmenlere yönelik operasyonlar düzenlendi. 16 operasyonda toplam 855 kaçak göçmen yakalandı, organizatör oldukları değerlendirilen 8 şüpheli de gözaltına alındı. Ayrıca kaçak geçişlerde kullanılan 1 şişme botla 1 kamyonete el koyuldu. Kaçak göçmenler, temel ihtiyaçlarının karşılanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 2'si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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İzmir'de yasa dışı geçişe hazırlanan 855 düzensiz göçmen yakalandı İzmir'de yasa dışı geçişe hazırlanan 855 düzensiz göçmen yakalandı İzmir'de yasa dışı geçişe hazırlanan 855 düzensiz göçmen yakalandı İzmir'de yasa dışı geçişe hazırlanan 855 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 855 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 855 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı - Son Dakika
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