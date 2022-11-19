İzmir'de son 24 saatte metrekareye düşen yağış 38,1 kilograma ulaştı

İzmir'de 79 gün sonra dün etkili olmaya başlayan sağanakla son 24 saatte metrekareye düşen yağış 38,1 kilograma kadar ulaştı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre son 24 saatte metrekare başına en çok yağış Buca'da 38,1 kilogram, Menderes'te 36,9 kilogram, Seferihisar'da 36 kilogram, Karabağlar'da 28,7 kilogram, Konak'ta 25,3 kilogram olarak kaydedildi.

Yağışın bugün akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi, pazartesi itibarıyla bölgenin yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

Kentte merkez ilçelerde 31 Ağustos'tan sonra dün etkili olan sağanak, bazı ilçelerde su baskınlarına neden olmuştu.