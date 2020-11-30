İzmir'de son çadır da bugün kaldırıldı - Son Dakika

İzmir'de son çadır da bugün kaldırıldı

30.11.2020 17:27
İzmir'de son çadır da bugün kaldırıldı, System.String[]

İzmir'i sarsan depremin birinci ayı dolarken İzmir Büyükşehir Belediyesinin kurduğu çadır alanındaki son çadır da kaldırıldı.

İzmir'i sarsan depremin birinci ayı dolarken İzmir Büyükşehir Belediyesinin kurduğu çadır alanındaki son çadır da kaldırıldı. Başkan Tunç Soyer, tek bir aileyi bile yaklaşan kış mevsimi öncesi çadır köşelerinde bırakmayacaklarının sözünü verdiklerini hatırlatarak, "Halkın desteği, İzmir Büyükşehir Belediyesinin imkanları ve devletimizin gücüyle el ele vererek başarı bir hikayesi yazdık" diye konuştu.

Depremin üzerinden bir ay geçmişken İzmir'de bugün itibariyle çadırda yaşayan kimse kalmadı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin hastane otoparkında hizmet verdiği çadır alanındaki son çadır da bugün kaldırıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Henüz tablo daha netleşmeden, hasar tespitleri bile yapılmadan biz bir söz vermiştik. Tek bir ailenin, tek bir ferdini bile yaklaşan kış mevsimi öncesi çadır köşelerinde bırakmayacağız demiştik ve bırakmadık. Böyle büyük bir iddiayı ortaya atarken elbette arkamızda halkımızın desteği, İzmir Büyükşehir Belediyesinin imkanları ve devletimizin gücü olduğunu biliyorduk. O güven ve inançla, el ele, gönül gönüle vererek birlikte bir başarı hikayesi yazdık. Bir Kira Bir Yuva kampanyası ile kira desteği sağlananlar yeni evlerine yerleşti. Uzundere'deki konutlarımızın, eski Hilton Oteli'nin kapılarını açtık. Depremzedelerin bir kısmı ise AFAD'ın konteyner evlerinde ve yurtlarda geçici olarak barınıyor. Bugün depremden sonra kurulan son çadırı da kaldırdık" diye konuştu.

"Hakkınız asla ödenmez"

Başkan Tunç Soyer, deprem sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesinin dayanışma kampanyalarına katılan yardımseverlere teşekkür ederek şöyle dedi: "Türkiye'nin ve dünyanın dört yanından kampanyalara destek veren herkese minnet duygularımı ifade etmeyi bir borç biliyorum. Hakkınız asla ödenmez. Devletimizin tüm ilgili bakanlıkları ile bağlı kurumlarına, çalışanlarına, İzmir Valiliğimize, enkaz bölgesinde arama-kurtarma ve yardım çalışmalarına katılan tüm gönüllü ve resmi kuruluşlara, sahip oldukları imkanları bizlere sunmakta bir an bile tereddüt etmeyen İzmir'den ve Türkiye'nin dört bir yanından koşarak gelen belediye başkanlarımıza, depremden etkilenen hemşerilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için özveriyle görev yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi emekçilerine gönül dolusu teşekkür ediyorum. İsimlerini tek tek sayamayacağım güzel ülkemizin iyi kalpleri insanları. İyi ki varsınız."

Neler yapıldı?

İzmir Büyükşehir Belediyesinin hizmet verdiği çadır alanlarında Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan sosyal çalışmacı, dağıtım personeli, şoför personel, aşevi personeli ve ofis destek elemanlarından oluşan 360 personel sahada görev aldı. Aşevi Şube Müdürlüğünce 81 bin 613 kişilik çorba ikramı, 3 öğün 148 bin kişilik yemek hizmeti, ayrıca pide ve kumanya desteği sağlandı, yirmi bin litreye yakın süt dağıtımı yapıldı. Halkın Bakkalı üzerinden gelen bağışlar doğrultusunda 22 bin kişilik yemek desteği sağlandı. 17 lokasyonda yemek ve ikram hizmeti verildi. Afetzede vatandaşların ısınma ihtiyaçları için 265 soba kurularak yakacak talebi karşılandı. Çadırda kalan ya da evlerinden başvuru yapan vatandaşların giyim ve hijyen malzemesi ihtiyacı karşılandı. Ev kiralayan 209 vatandaşın buzdolabı, çamaşır makinesi, set üstü ocak, çekyat, küçük ev aletleri desteği sağlandı.

Destek miktarı 40 milyonu geçti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çağrısı ile başlatılan Bir Kira Bir Yuva kampanyası kapsamında destek miktarı 40 milyonu geçti. Böylelikle ilk etapta kiraya çıkmak isteyen depremzede ailelerin 5 aylık kira gideri karşılanmış oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesinin Uzundere'de bir yıllık kullanım için depremzedelere açtığı dört bloktaki 224 konuttan 112'sine aileler yerleşti. Beyaz eşyadan koltuk takımına kadar her türlü ihtiyacın giderildiği dairelerde kalan depremzedeler konutlardan ayrılırken mobilyaları ve beyaz eşyaları da yanlarında götürebilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 380 odası depremzedelere açılan, geçmişte Hilton oteller zincirinin işlettiği ve sözleşmesi bitince boşalttığı 5 yıldızlı otel binasına da depremzede aileler yerleşmeye devam ediyor. Binada toplam 83 kişi kalıyor. Otelde ücretsiz olarak üç öğün yemek servisi de yapılıyor. Ayrıca Bir Kira Bir Yuva kampanyası kapsamında boş evlerini paylaşan ailelerin evine de 3 aile yerleşti. - İZMİR

İzmir'de son çadır da bugün kaldırıldı
İzmir'de son çadır da bugün kaldırıldı
İzmir'de son çadır da bugün kaldırıldı
İzmir'de son çadır da bugün kaldırıldı

Tunç Soyer, Uzundere, Hastane, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de son çadır da bugün kaldırıldı - Son Dakika


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