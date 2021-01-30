İzmir'de son yaralı depremzede taburcu edildi - Son Dakika

İzmir'de son yaralı depremzede taburcu edildi

30.01.2021 10:39

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen deprem sonrası 16 saat göçük altında kalan ve sağ bacağını kaybeden Gülçin Aykut Soykan, taburcu edildi.

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen deprem sonrası 16 saat göçük altında kalan ve sağ bacağını kaybeden Gülçin Aykut Soykan, taburcu edildi.

Ege Üniversitesinden (EÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, evli ve bir çocuk annesi Gülçin Aykut Soykan (37), 30 Ekim'de kök hücre bağışında bulunduktan sonra Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek Apartmanının zemin katındaki alışveriş merkezine gitti. Merkez üssü Ege Denizi olan 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan apartmanın enkazında 16 saat kalan Soykan, kurtarıldıktan sonra EÜ Hastanesine kaldırıldı.

Sağ bacağını kaybeden, sağ kolu ile yüzünün sağ kısmında ciddi yaralanmalar oluşan Soykan, 1 ay yoğun bakım ünitesinde kaldı.

Bu arada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) atlatan Soykan, ortopedi ve anestezi yoğun bakım, KOVİD yoğun bakım ile plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahisi bölümlerinde tedavi gördü.

Hastanedeki son yaralı depremzede olan Soykan, tedavinin ardından EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ile hastane yönetimi tarafından evine uğurlandı.

"Gerçekten bir mucize"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gülçin Aykut Soykan, çok mutlu olduğunu ve kendini çok iyi hissettiğini aktardı.

"Karanlıktan sonra böyle bir aydınlığa gelmek gerçekten bir mucize." ifadelerini kullanan Soykan, şunları kaydetti:

"Eve gideceğim, çocuğuma kavuşacağım. Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Çok iyi insanlarla karşılaştım burada, bana moral açısından da destek oldular. Bu kadar çok sevenimin olduğunu buraya gelince öğrendim. Buradaki hocalarımıza, hemşirelerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, onlar olmasaydı ben yaşayamazdım. Enkaz altından çıkartılıp ambulansa bindiğimde dedim ki 'Tamam artık kurtuldum.' Biraz da o azimle vücudum çaba gösterdi sanırım."

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise İzmir depreminde yaralıların büyük bölümünün hastanelerinde tedavi edildiğini bildirdi.

Yaralı son depremzedeyi evine uğurlamaktan mutluluk duyduklarını kaydeden Budak, "Allah devlete millete zarar vermesin. Üniversitemiz pandemi ve deprem süreçlerinde çok yoğun hizmet verdi. Bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve tüm devlet büyüklerimize teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki hocalarımız ve sağlık çalışanlarımız var. Aynı gayretle en iyi sağlık hizmetini sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İzmir'deki depremde 117 kişi hayatını kaybetmiş, 1032 kişi yaralanmış, enkaz altından 107 kişi sağ çıkarılmıştı.

İzmir'de son yaralı depremzede taburcu edildi
İzmir'de son yaralı depremzede taburcu edildi
İzmir'de son yaralı depremzede taburcu edildi
İzmir'de son yaralı depremzede taburcu edildi

Deprem, İzmir, Ekim, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de son yaralı depremzede taburcu edildi - Son Dakika


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