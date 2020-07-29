İzmir'de "sopalı" kurban pazarlığı - Son Dakika

İzmir'de "sopalı" kurban pazarlığı

İZMİR - İzmir'in Çiğli ilçesindeki Kaklıç Mahallesi'nde kurulan kurban pazarında, korona virüsü salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında "sopalı pazarlık" modeli uygulanmaya başlandı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Çiğli ilçesindeki Kaklıç Mahallesi'nde kurulan kurban pazarını dip bucak dezenfekte eden Çiğli Belediyesi, virüsü karşı yeni tedbirleri hayata geçirdi. Pandemi nedeniyle tokalaşmanın yasaklanmasının ardından pazarlıklar, iki tarafı el olan tahta sopalar tutularak yapılmaya başlandı. Hazırlanan pazarlık sopaları ise satıcı esnafa dağıtıldı. Böylece vatandaşların el temasında bulunmadan pazarlık yapmaları sağlandı.

Pandemi ile mücadele kapsamında ayrıca kurban satıcıları ve vatandaşlara maske dağıtımı da gerçekleştirildi. El hijyeninin sağlanması amacıyla da belirli noktalara el hijyen cihazları yerleştirildi. Salgın nedeniyle Çiğli'ye bu sene çekinerek geldiklerini söyleyen kurban satıcıları Çiğli Belediyesinin uyguladığı tedbirler sonrası kendilerini rahat ve güvende hissettiklerini belirttiler.

"Gerekli tedbirleri alıyoruz"

Kurban pazarlarını ziyaret eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, kurban satışları ve fiyatlarıyla ilgili bilgi aldı. Vatandaş ve satıcı esnafı dinleyen Başkan Gümrükçü, bayram telaşına kapılmadan gerekli tüm tedbirleri almaya devam ettiklerini vurgulayarak, "Kurban bayramlarının olmazsa olmaz bir geleneği var; el sıkılarak pazarlık yapılması. Bu gelenek pandemi nedeniyle bulaşma riskini arttırıyor. Biz de satıcı ile vatandaşın bulaşma riskini engellemek için sopa kullanılmasına karar verdik. Kentimizde misafir ettiğimiz kurban satıcıları ve Çiğlili hemşerilerimizin Kurban Bayramını herhangi bir sıkıntı yaşamadan geride bırakması adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda hayvan pazarında detaylı bir dezenfekte çalışması yaptık. Pazara dezenfekte cihazları yerleştirdik. Maskesi olmayan vatandaşlarımızın bu ihtiyacını hemen karşıladık. Maske dağıtımına devam edeceğiz. Tüm imkanlarımızı kentimizde sağlıklı bir bayram yaşamak için seferber ediyoruz" dedi.