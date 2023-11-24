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Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Muslu, uyuşturucu operasyonunda tutuklandı - Son Dakika

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Muslu, uyuşturucu operasyonunda tutuklandı

İzmir'de yapılan operasyonda, sosyal medya fenomeni Oğuzhan Muslu'nun kullandığı motosiklet ile birlikte hareket eden 2 şüphelinin kullandığı araçta 550 gram uyuşturucu madde ve 750 tane hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınana 3 şüpheli tutuklandı.

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Muslu, uyuşturucu operasyonunda tutuklandı
24.11.2023 - 09:17,  Güncelleme: 09:47
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İzmir'de sosyal medya fenomeni Oğuzhan Muslu'nun kullandığı motosiklet ile birlikte hareket ettikleri belirlenen 2 şüphelinin kullandıkları araca operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 550 gram uyuşturucu madde ile 750 adet hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

ŞEHRE UYUŞTURUCU GETİRDİKLERİ TESPİT EDİLDİ

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla şehre uyuşturucu madde getireceğini tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından sosyal medya hesaplarında bir milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen Oğuzhan Muslu'nun kullandığı yarış motosikleti ve birlikte hareket ettikleri tespit edilen 2 şüphelinin kullandıkları araç, düzenlenen operasyonla durduruldu.

TUTUKLANDILAR

Operasyonda 550 gram uyuşturucu madde, 750 tane hap, 1 tabanca ve 11 mermi ele geçirildi. Muslu ve birlikte hareket ettiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sosyal Medya Fenomeni Oğuzhan Muslu, uyuşturucu operasyonunda tutuklandı
Sosyal Medya Fenomeni Oğuzhan Muslu, uyuşturucu operasyonunda tutuklandı
Sosyal Medya Fenomeni Oğuzhan Muslu, uyuşturucu operasyonunda tutuklandı
Sosyal Medya Fenomeni Oğuzhan Muslu, uyuşturucu operasyonunda tutuklandı
Sosyal Medya Fenomeni Oğuzhan Muslu, uyuşturucu operasyonunda tutuklandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Muslu, uyuşturucu operasyonunda tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Muslu, uyuşturucu operasyonunda tutuklandı - Son Dakika
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