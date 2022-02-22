İzmir'de sosyal medya üzerinden yaşı küçük çocuğa taciz iddiası - Son Dakika

İzmir'in Menderes ilçesinde 14 yaşındaki kızını sosyal medyadan taciz ettiğini öne sürdüğü komşusu hakkında şikayette bulunan anne, olaydan sonra evine gelerek hakarette bulunan şüphelinin eşi hakkında da şikayetçi oldu.

Menderes ilçesinden ikamet eden S.B, sosyal medya hesabı üzerinden 14 yaşındaki kızını taciz eden şüpheliyle, kızının hesabı üzerinden mesajlaştı. İddiaya göre, yaşı küçük çocukla konuştuğunu zanneden şüpheli, çıplak fotoğraf istedi. S.B, şüpheliye yakınlarındaki bir markete 50 lira bırakmasını, karşılığında istediği fotoğrafları göndereceğini söyledi.

Anne S.B, markete para bırakan şüphelinin, iş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarından komşusu A.D. olduğu öğrenince, polise şikayette bulundu.

Ekiplerce, gözaltına alınan A.D. sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.

Olaydan sonra S.B'nin evine gelen A.D'nin eşi, kocasına kumpas kurduğunu öne sürerek S.B'ye hakarette bulundu.

S.B. polis merkezine giderek A.D'nin eşi hakkında da şikayet başvurusu yaptı.