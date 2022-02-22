İzmir'de sosyal medya üzerinden yaşı küçük çocuğa taciz iddiası - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de sosyal medya üzerinden yaşı küçük çocuğa taciz iddiası

22.02.2022 19:02
İzmir'de sosyal medya üzerinden yaşı küçük çocuğa taciz iddiası

İzmir'in Menderes ilçesinde 14 yaşındaki kızını sosyal medyadan taciz ettiğini öne sürdüğü komşusu hakkında şikayette bulunan anne, olaydan sonra evine gelerek hakarette bulunan şüphelinin eşi hakkında da şikayetçi oldu.

İzmir'in Menderes ilçesinde 14 yaşındaki kızını sosyal medyadan taciz ettiğini öne sürdüğü komşusu hakkında şikayette bulunan anne, olaydan sonra evine gelerek hakarette bulunan şüphelinin eşi hakkında da şikayetçi oldu.

Menderes ilçesinden ikamet eden S.B, sosyal medya hesabı üzerinden 14 yaşındaki kızını taciz eden şüpheliyle, kızının hesabı üzerinden mesajlaştı. İddiaya göre, yaşı küçük çocukla konuştuğunu zanneden şüpheli, çıplak fotoğraf istedi. S.B, şüpheliye yakınlarındaki bir markete 50 lira bırakmasını, karşılığında istediği fotoğrafları göndereceğini söyledi.

Anne S.B, markete para bırakan şüphelinin, iş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarından komşusu A.D. olduğu öğrenince, polise şikayette bulundu.

Ekiplerce, gözaltına alınan A.D. sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.

Olaydan sonra S.B'nin evine gelen A.D'nin eşi, kocasına kumpas kurduğunu öne sürerek S.B'ye hakarette bulundu.

S.B. polis merkezine giderek A.D'nin eşi hakkında da şikayet başvurusu yaptı.

YORUMLAR
500
Takip edip yakalattığı kızına taciz şüphelisi, serbest kaldı - Yeniden Takip edip yakalattığı kızına taciz şüphelisi, serbest kaldı - Yeniden Kızını taciz eden kişiyi bulmak için dedektif gibi iz sürdü, tacizci komşusu çıktı Kızını taciz eden kişiyi bulmak için dedektif gibi iz sürdü, tacizci komşusu çıktı

Medya, İzmir, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de sosyal medya üzerinden yaşı küçük çocuğa taciz iddiası - Son Dakika


Son Dakika
18:51 Bilim insanları şaşırıp kaldı! Takip cihazı takılan saksağanlar bir araya gelerek ilki gerçekleştirdi
18:48 Türkiye'nin Ukrayna konusundaki açıklamasına Kremlin'den ilk yorum!
18:25 Rusya Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Donetsk ve Luhansk'a henüz asker göndermeyi planlamıyoruz
18:24 Son Dakika: Afrika gezisini sona erdiren Erdoğan, yarın NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak
18:05 Fenerbahçe önemli pozisyon için internette iş ilanı açtı! Galatasaraylı taraftarlar yorum yağmuruna tuttu
17:55 Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizi sonrası Afrika gezisini erken bitirdi! Türkiye'ye dönüyor
17:42 Jason Denayer, Trabzonspor'la iletişim halinde! Futbolcu ezeli rakip Galatasaray için havaalanında yatmıştı
17:29 Aygün Aydın, mor tangasını gösterdiği fotoğrafa yapılan Arzu Sabancı yorumuna ateş püskürdü!
17:29 BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç'tan tepki: Bizlerin de buradaki payı son derece sınırlı
17:11 Çılgın teklifi reddetti! Hagi forması için dünyaları verdiler ama kabul etmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 19:08:24. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de sosyal medya üzerinden yaşı küçük çocuğa taciz iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement