Son Dakika Haberleri: İzmir'de Sosyal Medyada Terör Propagandasına Gözaltı

İzmir'de Sosyal Medyada Terör Propagandasına Gözaltı

1 saat önce

İzmir'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de Sosyal Medyada Terör Propagandasına Gözaltı, System.String[]
İzmir'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandası yaptığı ileri sürülen 10 şüphelinin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri sabah saatlerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelilerden 8'i yakalandı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürülürken, adreslerindeki dijital malzemeler ve örgütsel dokümanlara el konuldu.

Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:19 Kaynak: AA

İzmir, Güncel
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