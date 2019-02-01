İzmir'de Sosyal Medyada Terör Propagandasına 14 Gözaltı
37 dakika önce
İzmir'de sosyal medyada terör propagandasına 14 gözaltıİZMİR - İzmir'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir
'de sosyal medyada terör propagandasına 14 gözaltı
İZMİR - İzmir'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 14 şüpheli hakkında yakalama çıktı. Karar üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipler, operasyon başlattı. Baskınlarda, 14 kişi yakalandı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, dijital malzeme, örgütsel döküman, 1'i ruhsatsız biri kurusu sıkı 2 tabanca ve bu tabancalara ait 40 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgu için emniyete götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:46 Kaynak: İHA
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