İZMİR'DE SOSYAL MEDYADAN PKK PROPAGANDASINA 7 GÖZALTI - Son Dakika
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İZMİR'DE SOSYAL MEDYADAN PKK PROPAGANDASINA 7 GÖZALTI

02.06.2022 10:19

İZMİR'in 6 ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen 7 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İZMİR'in 6 ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen 7 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan ve övücü paylaşımlarda bulunan 7 şüpheliyi tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından 31 Mayıs'ta Buca, Çiğli, Bayraklı, Karşıyaka, Kemalpaşa ve Narlıdere ilçelerindeki adreslere operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. (DHA)

İZMİR'DE SOSYAL MEDYADAN PKK PROPAGANDASINA 7 GÖZALTI
İZMİR'DE SOSYAL MEDYADAN PKK PROPAGANDASINA 7 GÖZALTI

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İZMİR'DE SOSYAL MEDYADAN PKK PROPAGANDASINA 7 GÖZALTI - Son Dakika
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