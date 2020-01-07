İzmir'de sosyal medyadan terör propagandasına 12 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de sosyal medyadan terör propagandasına 12 gözaltı - Son Dakika

İzmir'de sosyal medyadan terör propagandasına 12 gözaltı

7 saat önce

İzmir'de sosyal medyadan terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de sosyal medyadan terör propagandasına 12 gözaltı, System.String[]

İzmir'de sosyal medyadan terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK ve DHKP-C ile bazı sol terör örgütlerinin talimatları doğrultusunda hareket ettikleri ve faaliyet gösterdikleri, sosyal medyadan terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

İl merkezi ile Menemen ilçesinde düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Zanlıların evlerinde örgüt talimatlarını içeren çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin sorguları sürüyor.

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:24 Kaynak: AA
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