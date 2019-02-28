Son Dakika Haberleri: İzmir'de Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 6 Gözaltı

İzmir'de Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 6 Gözaltı

54 dakika önce

İzmir'de sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 6 Gözaltı, System.String[]
İzmir'de sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin kent merkezi ve ilçelerde bu sabah düzenlediği operasyonda 6 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürülürken firari iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:34 Kaynak: AA

İzmir, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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