Son Dakika Haberleri: İzmir'de Sosyal Medyadan Terör Propogandasına 12 Gözaltı

İzmir'de Sosyal Medyadan Terör Propogandasına 12 Gözaltı

1 saat önce

İzmir'de sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de Sosyal Medyadan Terör Propogandasına 12 Gözaltı, System.String[]
İzmir'de sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 15 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlediği operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:09 Kaynak: AA

İzmir, Güncel
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