İzmir'de Sosyal Medyadan Terör Propogandasına 12 Gözaltı
1 saat önce
İzmir'de sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'de sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 15 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlediği operasyonda 12 şüpheli yakalandı.
Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:09 Kaynak: AA
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